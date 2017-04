Carl I. Hagen: Vil forby tigging i Oslo

ANNONSE

Frp-veteran Carl I. Hagen fremmer torsdag et privat forslag for Oslo bystyre som tar til orde for å forby tigging i hovedstaden - med umiddelbar virkning.



- Nå er begeret fullt. Dette er tredje gangen Frp i Oslo fremmer et slikt forslag, sier Carl I. Hagen til Nettavisen.

- Vi vil endre politivedtektene. Hvis dette vedtas, vil det bli forbud mot tigging i Oslo allerede dagen etter, sier Hagen.

- Nå er det viktig å huske på at vi representerer Oslos befolkning og ikke tilreisende som forsøpler byen vår, legger han til.

Søppel-alarm på Nordstrand

Bakgrunnen er at Bymiljøetaten, samt byrådene for eldre, helse og sosiale tjenester og miljø og samferdsel, 7. april mottok et brev der bydelsdirektøren i bydel Nordstrand slår alarm om tilstanden i bydelens skogsområder «som følge av tilreisende bostedsløse», opplyser Oslo Frp i en pressemelding.

- Dette er nye opplysninger som dokumenterer svært alvorlige konsekvenser for byens barnehagebarn, både i form av helsefare og utestengelse fra skogs- og friområder, sier Hagen.

- Kriminelle bakmenn

Han viser også til NRK Brennpunkt som tirsdag omhandlet tiggersituasjonen i Bergen - med bakmenn som håvet inn penger.

- Det ble avslørt at det var kriminelle bakmenn som også sto for narkotikasmugling og salg, samt prostitusjon og menneskehandelen. Politiet i Oslo har etter programmet bekreftet at de ser en lignende situasjon i Oslo, sier Frp-politikeren.

- Forbud må til

Hagen ser ingen annen utvei en et forbud for å få bukt med problemene:

- Det er kun et aktivt håndhevet forbud mot tigging som kan medføre at romfolk avstår fra å komme til Oslo og derfor fremmer vi forslag om umiddelbar endring av Oslos politivedtekter. Byrådet burde i tillegg til dette ta en aktiv rolle i arbeidet for å få på plass et nasjonalt forbud mot tigging.

- Hvem forventer dere i Frp å få støtte fra?

- I alle fall Høyre. De andre partiene er jeg mer usikre på, sier han til Nettavisen.