ANNONSE

Tirsdag kom EU-dommen som tillater arbeidsgivere å forby ansatte å gå med synlige religiøse symboler på jobb.

Les også: Frp vil gi arbeidsgivere rett til å forby hijab på jobb

Bystyrerepresentant i Oslo, Carl I. Hagen (Frp), kommenterte onsdag kveld på sin Facebook-side at:

«Meget gledelig at en EU dom slår fast at en arbeidsgiver kan forby ansatte å bære synlige politiske , filosofiske og religiøse symboler på sin arbeidsplass. Det må bety at vi kan forby bruk av bl.a. hijab mm. for alle offentlige ansatte i arbeidssituasjonen både i kommuner, fylkeskommuner og i staten. Blir spennende!»

- Forskjell på hijab og kors

Hagen vil forby alle politiske, filosofiske eller religiøse symboler for kommunalt ansatte i Oslo.

– Det har blitt hevdet at det er i strid med menneskerettighetene. Men nå er det avklart i EU. Et slikt reglement er ikke diskriminerende, sier Hagen til VG Nett.

Han er uklar på om dette skal inkludere å bruke kors.

– Det vil være avhengig av om noen reagerer på det. Det er forskjell på hijab og et bittelite smykke som er kors. Dette vil være opp til domstolen å ta stilling til.

Les også: Listhaug i heftig kors-krangel på Facebook

Byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo kommune, Tone Tellevik Dahl (Ap), avviser at det å bruke religiøse symboler på jobb er et problem.