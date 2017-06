Carl I. Hagens pensjonssak avvist av Menneskerettighets- domstolen

ANNONSE

Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg har avvist anken til Frp-politiker Carl I. Hagen (73).

Hagen saksøkte Statens Pensjonskasse for å hindre at hans stortingspensjon blir regulert lavere enn lønnsøkningen fremover.

Stortinget endret sin pensjonsordning i 2011.

– Norge bryter grunnloven



– Saken vil ikke bli behandlet, og det er ingen ankemulighet. Jeg har heller ikke fått noen forklaring på hvorfor saken er avvist av menneskerettighetsdomstolen, sier Carl I. Hagen til Nettavisen.

– Med dette har Norge fått godkjennelse til å bryte Grunnloven. Dette er veldig trist, fortsetter han.

Fram til 2011 hadde Hagen – som ble pensjonist i 2010 – og stortingsrepresentantene den såkalte «gullpensjonen». Den utgjorde 66 prosent av stortingslønnen. Da pensjonsordningen ble endret, ble også stortingspensjonen regulert i takt med den allmenne lønnsutviklingen, minus 0,75 prosent.

Dette hevdet Hagen at var et brudd på Grunnlovens paragraf 97, som går på at ingen lov skal gis tilbakevirkende kraft.

Kan få ringvirkninger



Den tidligere stortingsrepresentanten, som nå er Fremskrittspartiets gruppeleder i Oslo bystyre, tok saken til Trygderetten i 2014, men tapte. Heller ikke i lagmannsretten fikk Hagen medhold, og Høyesterett forkastet anken i saken mot Statens pensjonskasse.

– I realiteten så har Høyesterett endret grunnloven vår. Dette er den såkalte moderne domstolstenkning. Man utvider og endrer lovverket. Man tiltar i realiteten den rollen som landets nasjonalforsamlingen har i den opprinnelige Grunnloven, som bygger maktfordelingsprinsippet, sier Hagen, og mener at dette også kan få konsekvenser i andre saker.