Katalanske myndigheter sier på sin side at 90 prosent stemte for uavhengighet. Oppslutningen var på 42,3 prosent. Catalonias president erklærte søndag at Catalonia hadde «vunnet retten til en selvstendig stat». Foto: Pau Barrena (AFP)

Catalonias president til BBC: Catalonia vil erklære uavhengighet om få dager