Cathrine Fossum forlater Rema etter ett år

Nå gjør hun comeback i TV 2.

39-åringen sluttet i jobben som programleder for God morgen Norge i TV 2 for et år siden til fordel for å bli kommunikasjonssjef i Rema 1000.

Det fikk hun nok av.

– Cathrine Fossum er en dyktig programleder og har vært en sterk TV 2-profil i mange år. Jeg er veldig fornøyd med at hun nå kommer hjem igjen, sier nyhetsredaktør i TV 2, Karianne Solbrække i en pressemelding.

Fossum, som var med på å starte opp Nyhetskanalen, skal nå jobbe som programleder der.

Det et Solbrække svært fornøyd med:

– Cathrine startet TV 2-karrieren i Nyhetskanalen, og er først og fremst en nyhetsjournalist. Ankerne i TV 2 Nyhetskanalen har en svært krevende jobb. De har høy kompetanse, må kunne mye om alt, og være forberedt på hva som helst. De er på lufta fra de kommer på jobb, til de går hjem. Cathrine Fossum en av landets beste nyhetsankere, og jeg er glad for at hun nå velger TV 2, sier Solbrække.

- Jeg gleder meg veldig til nye oppgaver etter nyttår. Det er et privilegium å få jobbe med kommunikasjon i en av Norges største bedrifter. Det blir spennende å lære mer om REMA 1000, og bli kjent med nye, flinke folk, sa hun for ett år siden.

