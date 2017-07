Celine Dookhran (19) ble drept. Påtale- myndighetene mener det dreier seg om æresdrap

Venninnen, som ble kidnappet sammen med henne, overlevde.

19 år gamle Celine Dookhran ble drept på grusomt vis 19. juli, angivelig etter å ha forelsket seg i en arabisk muslim. Dookhran var selv indisk muslim, skriver DailyMail.

19-åringen ble kidnappet fra sitt hjem, sammen med en 20 år gammel venninne. 20-åringen overlevde og forteller i retten at de ble bundet på hender og føtter, og at gjerningsmennene plasserte sokker i munnene deres før de ble rullet inn i laken og kjørt bort av to menn ikledd finlandshetter.

Dookhran stod i dusjen, mens venninnen lå i sengen, da de to ble overfalt. De ble begge skutt med elektrosjokkvåpen før de ble kjørt avgårde til et hus som var under oppussing flere kilometer unna. Der ble Dookhran voldtatt av de to mennene, før hun døde som følge av kutt i halsen.

På tross av at venninnen selv ble ble kuttet i halsen med kniv greide hun å rømme.

Mujahid Arashid (33) ble fremstilt for varetektsfengsling i Wimbledon mandag, siktet for mord, voldtekt og kidnapping. Vincent Tappu (28) er siktet for kidnapping.

Literally in love with the morphe eyeshadow palette 😍 pic.twitter.com/iOjidu2mwy — Celine (@Celine_Dookhran) September 18, 2016

Påtalemyndighetene mener det var uenigheter mellom Dookhran og familien hennes som førte til drapet.

- Avdøde var i et forhold med en arabisk muslim, noe familien ikke bifalt fordi de selv er indiske muslimer, sier Binita Roscoe ved påtalemyndighetene.

Den avdøde jenta var den eldste av tre søsken, og hun ble født i Wandsworth i 1996. Hun var en ung, vakker jente som elsket sminke - noe som tydelig kommer frem på Twitter-kontoen hennes.

Den norske filmskaperen Deeyah Khan laget i 2012 en dokumentar om nettopp et æresdrap i Storbritannia. «Banaz – A Love Story» vant blant annet Emmy for sin skildring av drapet på Banaz Mahmod. Khan ble også tildelt Peer Gynt-prisen i 2016.

Ikke gå glipp av disse populære videoene: