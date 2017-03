Forsvaret i USA bekrefter at det utførte et dødelig luftangrep mot et al-Qaida-møte nord i Syria, og at det skal etterforske rapporter om at over 40 sivile ble drept da en moské ble rammet i det samme angrepet. Kartutsnitt Syria. (Google Maps)

Centcom: USA tar ansvar for luftangrep mot syrisk moské

USA hevder å stå bak et dødelig angrep nord i Syria, men nekter for at en moské var målet for luftangrepet, opplyser den amerikanske hovedkommandoen Centcom.