Clinton er oppriktig bekymret for atomkrig

Hillary Clinton sier hun er engstelig for at president Donald Trump skal avfyre kjernevåpen, og at ingen vil kunne klare å stoppe ham.

Det sier Clinton under en opptreden søndag på Londons litteraturfestival, der hun promoterer sin nye bok «What Happened».

Videre hevder Clinton at flere av Trumps regjeringsmedlemmer undersøker muligheten for å introdusere nye regler, som vil kunne hindre presidenten fra å beordre et offensivt kjernefysisk angrep uten samtykke fra andre.

- Det er et såpass stort potensial for feilberegning, sier Clinton, som tapte mot Trump i fjorårets presidentvalg.

USAs president er også landets øverstkommanderende, og kan beordre kjernefysisk angrep uten samtykke fra andre.

- Mange trodde jeg overdrev

Under valgkampen i 2016 advarte Clinton-kampanjen mot å gi Trump tilgang til USAs atomvåpenarsenal.

- Mange mennesker trodde nok at jeg overdrev litt, men nå er vi bekymret, sier Clinton.

Clinton hevder flere i Washington nå jobber med å se på muligheten for at man kan få på plass en beslutningsmekanisme, som gjør det umulig for Trump å beordre kjernefysiske angrep på egenhånd.

- Jeg har forsøkt å ta opp dette før, og jeg tar det opp igjen her. Det er grunnen til at kongressmedlemmer på begge sider prøver å finne en måte på å tøyle Trump. Det var en liten nyhetsrapport som meldte at (utenriksminister Rex) Tillerson, (nasjonale sikkerhetsrådgiver H.R.) McMaster, (stabssjef i Det hvite hus John) Kelly og (forsvarsminister James) Mattis forsøker å finne ut hvordan de kan avverge dette, sier Clinton, ifølge The Independent.

- Jeg er bekymret

På spørsmål om hun tror Trump vil kunne beordre et kjernefysisk angrep, svarte den tidligere utenriksministeren og presidentkandidaten følgende:

- Jeg bekymrer meg for det nå. Jeg hadde store uenigheter med så mange andre personer som har vært president i løpet av livet mitt, men jeg var aldri bekymret for dette, sier hun.

- Republikanere og demokrater klør seg nå i hodet for å finne ut hvordan de kan legge seg mellom - kanskje de vil si at et kjernefysisk angrep også må signeres og godkjennes av forsvarsministeren og utenriksministeren. Noen sier til og med at det bør kreves en krigserklæring i Kongressen.

- Ønsker ikke å gå til krig

Utenriksminister Tillerson prøvde i helgen å berolige amerikanerne, og sa at Det hvite hus fortsatt prøver å finne en diplomatisk løsning på konflikten med atommakten Nord-Korea.

- President Trump har gjort det klart for meg at han ønsker en diplomatisk løsning. Han ønsker ikke å gå til krig, sa Tillerson til CNN i helgen, ifølge Huffington Post.

Tillerson har også tidligere understreket at USA jobber med en diplomatisk løsning. Men nylig skrev Trump en Twitter-melding som nærmest vingeklippet utenriksministeren.

Trump skrev at «Tillerson kastet bort tiden med å prøve å forhandle med rakettmannen (Nord-Koreas leder, Kim Jong-un)».

«Spar kreftene dine, Rex. Vi gjør det som må gjøres», skrev Trump i en annen melding.

- Som jeg har sagt til andre, den diplomatiske innsatsen vil fortsette inntil den første bomben er sluppet, sa Tillerson.

