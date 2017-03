CNN: - FBI har informasjon som tyder på samarbeid mellom Trump-leiren og Russland

ANNONSE

NEW YORK (Nettavisen): Det er TV-kanalen CNN som rapporterer at det føderale etterretningsbyrået FBI har informasjon som indikerer at personer med tilknytning til Donald Trump kommuniserte med Russland for å koordinere publiseringen av informasjon som kunne skade Trumps rival i valget, Hillary Clinton.

Dette dreier seg blant annet om at Trump-leiren ga russerne grønt lys før publiseringen av denne informasjonen.

FBI-direktør James Comey bekreftet under en høring i Kongressen mandag at byrået etterforsker Trump-leirens forbindelser til Russland.

CNN understreker at deres kilder forteller at man foreløpig kun har indisier og ikke bevis.

BREAKING - US officials: Info suggests Trump associates may have coordinated with Russians https://t.co/KqFr3GgAPP https://t.co/sDUcxttgC8 — CNN (@CNN) March 23, 2017

FBI setter normalt kun i gang etterforskning hvis man kommer over "troverdige påstander om lovbrudd eller rimelig grunn til å tro at en amerikaner agerer som agent for en fremmed nasjon".

Verken Det hvite hus eller FBI har kommentert saken overfor CNN.

- Å etterforske noe og å ha bevis for noe, er to forskjellige ting, påpekte Trumps pressesekretær Sean Spicer mandag.

Ifølge CNN har FBI allerede etterforsket fire tidligere Trump-medarbeidere: Paul Manafort, Roger Stone, Carter Page og Michael Flynn. Alle fire har erklært sin uskyld.