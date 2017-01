CNN: - Russland sitter på sensitiv informasjon om Trump

ANNONSE

CNN melder at både Donald Trump og president Barack Obama har blitt informert om en to sider lang rapport om at Russland sitter på sensitiv informasjon om førstnevnte. Det er ikke kjent hva slags informasjon det er snakk om.

FBI skal ha fått kjennskap til dette i august i fjor, men det er først nå at kilden til det hele blir vurdert som troverdig. Det var en tidligere ansatt i britisk etterretning som skal ha kommet over informasjonen mens han var leid inn av andre kandidater i det amerikanske presidentvalget. Oppdraget hans var å skaffe informasjon om de aktuelle kandidatenes motstandere.

Det har gått rykter om sensitiv informasjon om Trump i Russlands hender allerede før presidentvalget, men det er altså først nå at det vurderes som troverdig.

Trump selv nekter for noe av dette og langer ut på Twitter : «Falske nyheter. En komplett politisk heksejakt!"