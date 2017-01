Cruz: - Kina bestemmer ikke hvem vi har møter med

ANNONSE

Republikaneren Ted Cruz, som tapte mot påtroppende president Donald Trump i primærvalget, sier i en pressemelding at under møtet med Taiwans president i Houston diskuterte de to våpenhandel, diplomatisk utveksling og økonomiske forbindelser.

- Fortsettelsen av det økonomiske samarbeidet mellom våre to nasjoner må være en prioritet, sier Cruz.

Senatoren deltok i møtet til tross for protester fra Kina.

- Like før møtet mottok vi et merkelig brev fra det kinesiske konsulatet med forespørsel om at vi ikke møter president Tsai og at vi opprettholder prinsippet om «ett Kina», fortsetter Cruz.

Han sier at Kina må innse at USA selv bestemmer hvem de vil møte. Den taiwanske presidenten mellomlandet denne helgen i Houston på vei til Mellom-Amerika. Beijing ba på forhånd USA om å ikke la Tsai fly gjennom amerikansk luftrom.

Donald Trump har avslått å møte Tsai i denne omgang, og uttalte at det var «litt upassende» før innsettelsen 20. januar.