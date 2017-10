STIKKER AV: Politiets Utlendingsenhet (PU) opplever det som et problem at asylsøkere stikker av fra politiet like før de skal transporteres ut av Norge. Politiet mistenker at utro tjenere ved asylmottakene tipser utlendinger som skal sendes ut om når politiet kommer for å hente dem (bildet er tatt i en annen sammenheng og er illustrasjonsfoto). Foto: Tore Meek / NTB Scanpix

Dagbladet: Nordmenn hjelper asylbarn med å rømme