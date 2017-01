64 prosent av befolkningen ville beholdt NRK selv om de kunne sluppet lisensen ved å velge det bort, det viser en ny undersøkelse itført av Ipsos for Dagbladet. Foto: Håkon Mosvold Larsen (NTB scanpix)

Dagbladet-undersøkelse: Nordmenn vil frivillig betale for NRK

Et flertall av befolkningen synes at det er greit å betale for NRK og ville ha gjort det også om det var valgfritt, ifølge en ny undersøkelse.