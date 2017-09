Dagbladet: Venstre-flertall åpner for å gå inn i regjering med Høyre og Frp

Skal være klare for å forhandle om regjeringsmakt.

Dagbladet erfarer at flertallet i Venstres stortingsgruppe er åpne for å gå inn i regjering med Høyre og Fremskrittspartiet.

Forutsetningene skal ifølge avisen være at Venstre får nok politisk gjennomslag i forhandlingene med regjeringspartiene.

Hovedkravene til partiet er fortsatt vern av Lofoten, Vesterålen og Senja, flere faglærte lærere og fritak for arbeidsgiveravgift for gründerbedrifter.

Møtes i dag

Onsdag klokken 14 møtes de fire borgerlige partiene til nye regjeringssamtaler på Stortinget.

Det blir trolig KrFs siste møte med regjeringen i denne omgang, mens Venstre vil fortsette samtalene.

- For oss er det viktigste politiske gjennomslag. Det er viktig at vi nå setter oss ned og får gjennom god Venstre-politikk, sier leder i Unge Venstre, Tord Hustveit, til Nettavisen.

- Må få lagt ned pelsdyrnæringa

Hustveit er klar på hva Venstre-leder Trine Skei Grande bør ha med på kravlista til statsminister Erna Solberg (H).

- Vi har sagt at vi må bruke denne anledningen til å få lagt ned pelsdyrnæringa. Det er nå over et år siden Stortinget sa at dyrevelferden i næringa var for dårlig, og alle råd er at den må legges ned, sier han.

I tillegg mener han de må få til en rusreform, samt kutt i klimagassutslippene.

- Lofoten, Vesterålen og Senja er saken som står høyest på lista for alle i Venstre. Vi har greid å verne områdene i fire år, og jeg kan ikke se at vi kan fortsette samarbeidet om vi ikke får vernet det videre, sier Hustveit.

