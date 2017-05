Dagen før dagen: Framtidstroen blomstrer

ANNONSE

Det er særlig troen på landets økonomi som tydelig har bedret seg siden den forrige målingen i februar.

- Vi må helt tilbake til begynnelsen av 2013 for å finne tilsvarende positiv tro på økonomien neste år, sier direktør Idar Kreutzer i Finans Norge.

Økonomipessimistene snur

Forventningsbarometeret er et kvartalsvis samarbeid mellom Finans Norge og Kantar TNS. Barometeret måler norske husholdningers forventninger til egen og landets økonomi.

Ifølge målingen er også et flertall av dem over 60 år blitt positive. Denne gruppen har vært økonomipessimister helt siden 2014.

Også på Sørvestlandet stiger optimismen.

- Denne regionen har vært hardest rammet av oljenedturen, men kombinasjonen av stigende oljepriser i 2016, regjeringens tiltakspakker og et næringsliv med vilje og evne til omstilling, ser nå ut til å gi positivt utslag, påpeker Kreutzer.

For tidlig å friskmelde

Også et ferskt konjunkturbarometer fra SpareBank 1, der bedrifter i landsdelen ble spurt om fremtidstroen, viser et løft fra tidligere målinger.

- Dette er gode nyheter for en økonomi som fortsatt trenger vekst og omstilling, sier Kreutzer.

Men det er for tidlig å friskmelde økonomien, framholder han. For selv om optimismen stiger, viser målingen at viljen til å gå til større anskaffelser går svakt ned.

- Tallene indikerer antakelig at det er usikkerhet om utviklingen videre og om den økonomiske veksten i Norge har bitt seg fast, mener Kreutzer.

