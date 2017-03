ANNONSE

Det er klart etter at et flertall i Senatet stemte for utnevnelsen onsdag kveld, melder nyhetsbyrået Reuters.

President Donald Trump nominerte Coats til stillingen i januar. Han erstatter James Clapper.

Coats er republikaner og har siden 2010 vært senator for delstaten Indiana. I fjor sa han nei til gjenvalg.

Han var også senator fra 1989 til 1999, og har vært USAs ambassadør i Tyskland.

