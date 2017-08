Danmark øker tillatt motorveihastighet til 130 kilometer i timen

Hastighetsgrensen på flere motorveier i Danmark skal settes opp fra 110 til 130 kilometer i timen. På utvalgte mindre veier vil den heves fra 80 til 90 kilometer i timen.

Bilister får lov til å kjøre raskere på flere motorveier og fylkesveier rundt om i landet.

Regjeringen og Dansk Folkeparti er blitt enige om å øke fartsgrensen på utvalgte fylkesveier fra 80 til 90 kilometer i timen og på utvalgte motorveier fra 110 til 130 kilometer i timen. Det skriver danske BT, som siterer DR Nyheter.

- Vi øker folks mobilitet og sikrer at folk kan komme frem og tilbake raskere på jobb, når de besøker familie og så videre. Mange minutter blir spart daglig i mange år fremover og tid er penger, sier transportminister Ole Birk Olesen til DR Nyheter.

Totalt settes fartsgrensen opp på 150 kilometer fylkesveier i forskjellige deler av landet, samt 70 kilometer motorveier. Ifølge regjeringen mener det danske vegdirektoratet at fartsgrensen kan økes uten at det går på bekostning av trafikksikkerheten.

Transportmininisteren mener at økte fartsgrenser også kan øke trafikksikkerheten ved at flere velger å kjøre motorvei i stedet for mindre, og mer trafikkfarlige, veier.

Implementeringen av de nye fartsgrensene vil skje i løpet av ett til to år og skal koste totalt 93 millioner danske kroner. Det meste av pengene vil gå til økte sikkerhetstiltak på de aktuelle strekningene.