Dansk minister slaktes for å feire asyl-innstramming med kake

Danmarks utlendings- og integreringsminister, Inger Støjberg, har fått mye oppmerksomhet etter at hun på sin Facebook-side delte et bilde av at hun feirer sin asylinnstramming nummer 50 med bløtkake.

For dette har hun fått mye kritikk.

- Jeg kunne forstå en feiring med kake hvis du hadde laget 50 tiltak for å bedre integreringen! Du er vel integreringsminister?, spør en i kommentarfeltet under bildet hun har lagt ut.

- Dette er den mest usympatiske oppdatering. Du feirer faktisk at du ikke vil dele den overflod av ressurser vi dansker har blitt tildelt?,spør en annen.

- At du kan feire dette er for meg en gåte. Det er umåtelig uforskammet og respektløst at du kaller deg integreringsminister, skriver en tredje.

- Jeg håper profilen din har blitt hacket og at bildet egentlig er fra en fødselsdagsfeiring.

- Så totalt smakløst!

Også andre danske politikere har reagert.

Morten Østergaard, leder for sentrumspartiet De Radikale, er en av dem.

- Kakene blir større og større, skoene blir mindre og mindre. Et othellotrofé over andre ulykke, skriver han på Twitter.

Kagerne blir større og større, skoene mindre og mindre. Et Othellotrofæ over andres ulykke. #trist #GørDanmarkStørre https://t.co/TXRUGnPhEO — Morten Østergaard (@oestergaard) March 14, 2017





Flere andre gjør narr av Støjbergs kake ved å dele kaker med tall og en begrunnelse for at de feirer.

I dag fik jeg at vide, at beskæftigelsen for Danmarks flygtninge er steget 75 %. Det skal fejres! pic.twitter.com/LJkAtfAWmI — Anna Mee Allerslev (@annaallerslev) March 15, 2017

Også i utlandet har feiringen vakt oppsikt. Både spanske, svenske, amerikanske og britiske medier har omtalt saken.

Så langt har Støjbergs innlegg fått 31.000 reaksjoner og 5000 delinger, samt nesten 10.000 kommentarer.

Her er en oversikt over innstrammingene som Støjberg har innført.

