Davy Wathne: – Donald Trump er en primitiv bølle, sjarlatan og bløffmaker

TV 2-profil Davy Wathne sier i et intervju med Bergensavisen (BA) at han har fått nok av USA.

Wathne er opprørt over at amerikanerne godtok Trumps politiske analyser.

– Bare vent til velgerne skjønner at alt bare er visvas og at de er ført bak lyset av en sjarlatan og en bløffmaker, sier David Frank Huey «Davy» Wathne til BA.

Selv om han har bodd i Norge siden han var ett år, er han fremdeles amerikaner, men det kan det fort bli en endring på:

– Trumps kandidatur har virket bevisstgjørende. Det har fått meg til å innse hvor norsk jeg er, og at jeg ikke har noe av USA i meg. Derfor søkte jeg norsk statsborgerskap i mai. Jeg venter nå på svar fra Utlendingsdirektoratet (UDI), forteller Wathne.

Amerikanerne er barnslig opptatt av stolthet. Lurer på hvor "proud" de i dag er over å ha gitt seg selv og verden denne mannen. — Davy Wathne (@TV2Davy) January 21, 2017





- Primitiv bølle uten folkeskikk

Fredag ble Donald John Trump USAs tatt i ed som USAs 45. president, noe som opprører Wathne.

– Jeg er sjokkert over at en primitiv bølle uten verken allmennkunnskaper, folkeskikk, manerer, dannelse, kultur, toleranse eller respekt for andre kan bli amerikansk president, og jeg er enda mer sjokkert over at et folk jeg trodde var noenlunde opplyst og velutdannet kunne velge ham. Det er ubegripelig og skremmende, tordner Wathne.

UDI: - Vanskelig å si

Nettavisen har vært i kontakt med UDI for med spørsmål om hvor lang tid det tar å få nytt statsborgerskap.

- Hvor lang tid tar det å få behandlet statsborgerskap hos dere?

- Det er vanskelig å si nøyaktig, sier kommunikasjonssjef Ingeborg Grimsmo til Nettavisen - og viser til deres spesialkalkulator til saken.

Den viser, i tilfelle til Wathne, at cirka ti måneder må beregnes:

«I dag tar det normalt 10 måneder fra du leverte dokumentene hos politiet til vi har behandlet saken din ferdig.»