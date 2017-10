Davy Wathne tar Siv Jensen i forsvar

- Hvor humørløs er det mulig å bli?

Fremskrittspartiets Siv Jensen i indianerkostyme på Finansdepartementets høstfest har skapt reaksjoner denne helgen.

Finansministeren delte et bilde av seg selv i kostymet på Instagram, noe som raskt førte til en opphetet debatt.

- For et upolitisk karnevalsantrekk?

Kritikerne kaller Jensens kostyme for kulturell appropriasjon, mens dem som tar Jensen i forsvar mener vi bør tåle at noen kler seg ut som indianer på en kostymefest.

En av dem er TV 2-profil Davy Wathne.

- Det er sikkert mangt og meget en kan kritisere Siv Jensen for, men et politisk ukorrekt karnevalsantrekk? Hvor humørløs er det mulig å bli?, skriver han på Twitter søndag morgen.

Også Arbeiderpartiets Hadia Tajik har kommentert saken på Twitter.

- Eg synes Siv Jensen er ein heilt fin Pocahontas, eg er meir kritisk til politikken hennar. #kostymegate, skriver Ap-nestlederen.

- Å leke med folks kultur

Til NRK - som omtalte saken først - sier medlem av Samerådet og tidligere sametingsrepresentant, Christina Henriksen, at hun er sjokkert og at hun reagerer på at Jensen valgte et kostyme som representerer en gruppe som har vært undertrykt i mange hundre år.

- Det er å leke med folks kultur, sier Henriksen til NRK.

På Twitter har hun delt bildet og med emneknaggen #disrespectful.

Også nyvalgt sametingspresident Aili Keskitalo reagerer. Hun kaller antrekket for smakløst.

- Urfolks kulturer og verdifulle symboler burde ikke brukes som kostymer. Dessverre henger dette igjen fra en slags kolonistholdning, sier sametingspresidenten til VG.

- Viser at man ikke forstår

Også Kenzie Allen, medlem av den amerikanske urbefolkningsstammen Oneida og pendler mellom Norge og USA, retter kritikk mot Frp-lederen.

Hun sier et slikt kostyme viser at man ikke forstår urbefolkningers kultur og undertrykkelsen disse gruppene har vært gjennom.

En annen som har reagert på kostymet er Ulrikke Falch - kjent som Vilde i Skam.

- Menneskers kultur er ikke et kostyme, skriver hun på Instagram.

