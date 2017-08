Dødsfallet i Eidsvoll: Mannen erkjenner skyld i kvinnens død

– Min klient er ekstremt fortvilet, sier den drapssiktedes forsvarer, Per Ove Marthinsen.

– Han er i dårlig forfatning og er meget nedbrutt, han er ekstremt fortvilet over det som har skjedd, sier advokat Per Ove Marthinsen til Romerikes Blad.

Han er oppnevnt som forsvarer til den 38 år gamle mannen som er siktet for drap etter at en kvinne ble funnet død i en bil i Feiring tirsdag morgen.

Marthinsen hadde akkurat vært i møte med 38-åringen da Romerikes Blad snakket med ham.

– Min klient er opptatt av å formidle at dødsfallet, etter hans vurdering, skyldes et uhell under et basketak som kom ut av kontroll.

– Av-og-på-forhold

Politiet har foreløpig vært svært sparsommelige med opplysninger rundt dødsårsaken og et eventuelt drapsmotiv.

Det som imidlertid er klart, er at politiet tidlig tirsdag morgen rykket ut etter meldinger om en bil som sto i grøfta langs fylkesvei 33 i Feiring i Eidsvoll kommune. Det var i denne bilen, en norskregistrert sølvgrå Ford Focus, at kvinnen ble funnet død. Den å drapssiktede 38-åringen ble pågrepet kort tid senere.

I etterkant av likfunnet, har politiets krimteknikere blant annet sikret spor i kvinnens bolig på Lena i Østre Toten kommune.

Tirsdag formiddag opplyste påtaleansvarlig, politiadvokat Andreas Christiansen, at «skader på avdøde tilsier at det er brukt en gjenstand».

– Hva slags type gjenstand og eventuelt hvordan denne gjenstanden er brukt på fornærmede, er informasjon vi jobber med å få kartlagt, sier politiadvokaten.

Tirsdag ettermiddag skrev imidlertid VG at den avdøde kvinnen var skutt. Dette bestrider siktedes forsvarer, Per Ove Marthinsen.

– Hun ble ikke skutt, sier Marthinsen som bekrefter at hans klient er en 38 år gammel norsk statsborger som opprinnelig er fra Iran.

– Hvilken relasjon hadde din klient til avdøde?

– De har vært kjærester og hatt et av-og-på-forhold. Utover det ønsker jeg ikke å si om deres relasjon.

– Veldig lei seg

Etter det Romerikes Blad får opplyst, skal ikke den drapssiktede 38-åringen tidligere være straffedømt.

Ifølge advokat Marthinsen, har 38-åringen tatt innover seg at han har skyld i kvinnens død, men at han mener det skjedde som følge av et uhell.

– Han er veldig lei seg for det som har skjedd, sier Marthinsen.

– Har han tatt stilling til drapssiktelsen?

– Han erkjenner de faktiske forhold, men han har ikke tatt stilling til skyldspørsmålet.

Det er ventet at 38-åringen vil bli framstilt for varetektsfengsel onsdag eller torsdag denne uken.

