Dødsulykke ved Gol

Føreren av varebilen ble bekreftet død på stedet, skriver Nordre Buskerud på Twitter.

Politiet opplyser til Hallingdølen at de to bilene frontkolliderte kraftig på riksvei 7 ved Rotnheim ved Gol. Varebilføreren omkom trolig momentant, mens føreren av vogntoget slapp lettere fra det og ble fraktet til sykehus i ambulanse.

Åstedsarbeid og berging av de to fartøyene blir tidkrevende, og riksvei 7 blir stengt utover kvelden. I mellomtiden er det omkjøring via Tuppeskogen, samtidig som tunge kjøretøy som skal fra øst til vest bes om å kjøre riksvei 52 over Hemsedalsfjellet.

Politiet fikk melding om ulykken klokken 12.45.

