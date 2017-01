De beste skolene gir ett til to skoleår mer enn de dårligste

ANNONSE

Det viser en ny rapport fra Statistisk sentralbyrå (SSB), som ble offentliggjort torsdag.

Det er første gang det er gjennomført en nasjonal kartlegging av skolebidrag.

– Hvilken kommune du bor i og hvilken skole du går på, har mye å si for hvor mye du lærer på skolen. Slik bør det ikke være, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) i en kommentar.

SSB-undersøkelsen er gjort på oppdrag for Kunnskapsdepartementet.

Får ett-to skoleår mer

Over halvparten av skolene og kommunene ligger på landsgjennomsnittet. Rundt 20 prosent av skolene ligger over, mens 20-25 prosent av skolene ligger under snittet.

De skolene som bidrar mest til elevenes læring fra 5. til 7. klasse og på ungdomsskolen, gir elevene over ett skoleår mer læring enn de svakeste.

For de yngste elevene utgjør forskjellen på det meste to skoleår, men fordi forskerne ikke har tidligere skoleresultater å sammenligne med for disse trinnene, bør resultatene tolkes noe mer forsiktig, opplyser SSB.

– Skoleledere og lokalpolitikere bør bruke disse resultatene til å utvikle sine skoler. For eksempel kan det være grunnlag for en mer målrettet innsats mot skoler og kommuner med svake resultater, understreker Røe Isaksen.

Nyanserer resultater

Forskerne har sett på læringsutbyttet ved skolene kontrollert for elevenes bakgrunn, som foreldrenes utdanningsnivå og landbakgrunn.

Det er kjent at foreldrenes utdanningsnivå har mye å si for hvor godt elevene presterer.

– Rapporten fra SSB bidrar til å nyansere forskjellene i Skole-Norge, og tar hensyn til at elever har ulik bakgrunn når de begynner på skolen. Selv om en skole har lavt karaktersnitt, trenger ikke det bety at skolen bidrar lite til hvor mye elevene lærer, sier kunnskapsministeren.

Det som måles i rapporten, er skolenes resultater på nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk på 5. og 8. trinn, og karakterer på eksamen for 10. trinn, kontrollert for elevenes familiebakgrunn.

Resultatene for den enkelte skole presenteres på en skala fra én til seks og landsgjennomsnittet er på 3,4 poeng. (©NTB)

