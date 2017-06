De mest turistvennlige landene: Norge scorer lavest på ett punkt

ANNONSE

Sommeren er godt i gang og utenlandske turister har inntatt hovedstaden. Amerikanske turister er de som legger igjen mest penger på ferie i Norge. Nettavisen møter et par amerikanere på Karl Johan utenfor Grand Hotel. De har bare positive ting å si om Norge og nordmenn.

- Vi trives veldig godt her, sier Bobby Johnson fra Kentucky, som er på osloferie.

- Nordmenn er herlige folk. Dere er veldig vennlige. Og Oslo er en hyggelig by. Det er ingen begrensninger på hva man kan gjøre her, sier Phil Nichols fra Louisiana, til Nettavisen.

Amerikanerne erkjenner at prisnivået i Norge er noe høyt, men lar ikke det legge noen demper for ferien.

- Prisene er ok, men man er nødt til å ha penger for å feriere her. Det er heller ikke så mange gatefolk her. Ikke at det er noe galt med gatefolk, men det er fint at det ikke er så mange av dem. Det virker som at Oslo er en rolig by, sier Nichols.

Norge på 18. plass

World Economic Forum har utgitt en rapport hvor de rangerer de mest turistvennlige landene i verden i 2017.

Rapporten gjennomgår en rekke parametere for å avgjøre hvilket land som er best, billigst og enklest å være turist i.

Samlet sett havner Norge på 18. plass av 136 land som er vurdert i rapporten. På enkelte felter gjør Norge det svært bra. Norge scorer blant annet høyt på sikkerhet, infrastruktur innen luftfart, internett- og mobiltilgang, kvalitet på arbeidskraft og bærekraftig miljø.

Phil Nichols fra Louisiana (borterst til venstre) og Bobby Johnson fra Kentucky avbildet sammen med øvrig reisefølge på Karl Johan i Oslo.

Nummer 1 på drikkevann

Norge scorer heller ikke så verst på områder som helse og hygiene, og når det gjelder tilgang på drikkevann, kommer Norge best ut av samtlige land.

På transport og infrastruktur (eksklusiv luftfart), scorer vi relativt dårlig på punkter som veikvalitet (66. plass) og veikapasitet (77. plass). Når det gjelder kollektiv transport som busser, trikker, T-bane og taxi, havner vi på 30. plass. Samlet sett for transport og infrastruktur, havner vi på 55. plass.

Når det gjelder turistservice, havner vi samlet sett på 23. plass. Norge havner på 1. plass når det gjelder tilgang på utleiebiler og 15. plass på kvalitet på hotellrom. Kvaliteten på turistinfrastruktur, som for eksempel hoteller, feriesteder og underholdningsfasiliteter, får vi en score som gjør at vi havner på 45. plass.

Norge får en relativ lav score (60. plass) for myndighetenes prioritering av reise- og turistindustrien.

Norge scorer absolutt lavest

På konkurransedyktige prisnivåer, havner vi svært langt nede på listen med en 131. plass samlet sett. Og på punktet for bensinpriser, scorer vi absolutt lavest av alle landene som er vurdert.

Hva gjelder kjøpekraftsparitet (den verdi av en valutakurs som svarer til forholdet mellom to pengeenheters innenlandske kjøpekraft), havner vi helt nede på 134. plass.

Spania, Frankrike og Tyskland topper listen over de mest turistvennlige landene. USA, som er ett av nordmenns mest ettertraktede feriedestinasjoner, havner samlet sett på 6. plass, med Storbritannia like foran på 5. plass.

Sverige, Island, Danmark og Finland havner å henholdsvis 20., 25., 31. og 33. plass på listen over de mest turistvennlige landene.

I andre enden av skalaen har vi land som Kongo (133. plass), Burundi (134), Tsjad (135) og Jemen (136). Syria, Afghanistan og Irak er ikke med i vurderingen.