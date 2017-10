Dement kvinne fryktes drept av krokodille i Australia

En eldre dement kvinne som var forsvunnet fra et sykehjem, fryktes drept av en saltvannskrokodille etter funn av levninger ved en elv i Australia.

Klærne og gåstaven til en 79 år gammel kvinne, samt det som tilsynelatende er menneskelige levninger, ble funnet ved en elv i Port Douglas i delstaten Queensland torsdag. To dager tidligere hadde demenspasienten forsvunnet fra et sykehjem to kilometer unna.

Politiet tror hun vandret inn i skogen, ble desorientert og mistet retningssansen.

Det er ventet at levningene vil bli identifisert fredag. I tillegg har skogvoktere satt ut feller for å fange krokodillen.

I motsetning til haier er krokodiller territoriale. Ofte blir krokodiller som har drept mennesker, fanget nært åstedet. Krokodiller har vært en beskyttet art i Australia siden 1970-tallet, noe som har ført til en voldsom økning i populasjonen.

Saltvannskrokodiller, som vokser gjennom hele livet, kan bli opptil 70 år gamle og 7 meter lange. Dermed har populasjonen av store krokodiller også økt.

(©NTB)

Mest sett siste uken