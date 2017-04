Demonstrerte toppløse da Marine Le Pen avga stemme

ANNONSE

Den uavhengige sentrumskandidaten Emmanuel Macron og kona Brigitte ankom søndag formiddag et valglokale i rådhuset i Le Touquet nord i landet for å stemme, den samme bygningen der paret ble gift for snart ti år siden.

Macron var iført en mørkeblå dress og blått slips og hilste på frammøtte i lokalet.

KLART FOR VALG: Nasjonal front-leder Marine Le Pen (bildet) og sentrumskandidaten Emmanuel Macron har avlagt stemme i det franske presidentvalget.

Kort tid etter ankom en smilende Nasjonal front-leder Marine Le Pen, kledd i mørkeblått, et valglokale i Henin-Beaumont i samme landsdel.

Utenfor lokalet hoppet seks toppløse demonstranter fra aktivistgruppen Femen ut av et kjøretøy, iført masker av Le Pen og Donald Trump. Politi og sikkerhetsstyrker var imidlertid kjappe med å pågripe de seks kvinnene.

Sittende president François Hollande avla søndag formiddag stemme i Tulle i Correze sørvest i landet.

Hans sosialistpartis presidentkandidat Benoît Hamon avla også stemme søndag formiddag.

Blant andre kandidater som avla stemme søndag morgen og formiddag, var den høyreorienterte EU-motstanderen og presidentkandidat Nicolas Dupont-Aignan, den venstreradikale kandidaten Natalie Arthaud og venstrekandidaten Philippe Poutou.





Elleve kandidater

Valglokalene åpnet klokken 8 søndag morgen. De stenger klokken 20 i de større byene og klokken 19 på mindre steder.

Elleve kandidater deltar i presidentvalget. De to kandidatene som får flest stemmer, går videre til presidentvalgets neste og avgjørende runde 7. mai.

Rundt 45,7 millioner mennesker er stemmeberettiget i Frankrike, samt 1,3 millioner franske statsborgere som bor i utlandet.

De siste 44 timene før valget er det i henhold til fransk lov ulovlig å drive valgkamp og det har derfor vært stille fra kandidatene de siste to døgnene.

Macron mot Le Pen

De siste meningsmålingene ble lagt fram fredag kveld. Begge gir Macron en knapp ledelse over Nasjonal front-leder Marine Le Pen. Det er også ventet at disse to vil gå videre til neste og avgjørende runde av valget 7. mai.

På Ifops måling får Macron 24,5 prosent og Le Pen 22,5 prosent, mens Macron på Odoxas måling får 24,5 prosent og Le Pen 23 prosent. Odoxas måling har en feilmargin på 2,5 prosent, mens Ifop ikke oppgir noen feilmargin.

Deretter følger den konservative kandidaten François Fillon med 19,5 prosent på Ifops måling og 19 prosent på Odoxas måling, tett fulgt av venstrekandidaten Jean-Luc Mélenchon, som får 18,5 prosent på målingen fra Ifops og 19 prosent på Odoxa-målingen. Sosialistenes kandidat Benoît Hamon får 7 prosent på Ifops måling og 7,5 prosent på målingen fra Odoxa.





