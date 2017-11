Den syriske hæren bekrefter erobring av Deir al-Zor

Den syriske hæren sier Deir al-Zor, den siste store byen som har vært kontrollert av IS, er gjenerobret.

– Hæren erklærer full kontroll over byen Deir al-Zor, meldte statlig syrisk TV fredag morgen.

Eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) sendte torsdag ut en melding om at Deir al-Zor var gjenerobret av syriske regjeringsstyrker og allierte militsgrupper.

Én av lederne for styrkene som kjempet mot IS i Deir al-Zor, opplyste imidlertid til nyhetsbyrået Reuters at det fortsatt var enkelte grupper med IS-krigere igjen i byen.

Også i Irak er IS i ferd med å miste sine siste områder. Fredag morgen opplyste irakiske regjeringsstyrker at de har inntatt småbyen al-Qaim, som beskrives som IS' siste bastion i Irak.

Iraks statsminister Haider al-Abadi sa i forrige uke at et angrep var i gang mot al-Qaim og Rawa. Begge disse småbyene ligger ved elva Eufrat, nær grensa mot Syria

Mistet Raqqa

Gjenerobringen av Deir al-Zor vil innebære at IS mister fotfestet i den siste av de mange større byene gruppa i sin tid kontrollerte i Syria og Irak.

Den ytterliggående islamistgruppa er det siste året blitt drevet fra skanse til skanse. Tidligere i høst mistet IS byen Raqqa, som i sin tid fungerte som gruppas selverklærte hovedstad nord i Syria.

Russland: IS kontrollerer under 5 prosent av Syria

I forrige uke uttalte den russiske forsvarsministeren at IS nå bare kontrollerer under 5 prosent av Syria. Den ytterliggående islamistgruppa kontrollerte på det meste 50 prosent.

– Terrorister kontrollerte over 70 prosent av landet før Russland startet luftangrepene i slutten av 2015 for å støtte Syrias president Bashar al-Assads offensiv mot IS-krigere og opprørere, sa Russlands forsvarsminister Sergej Sjoigu da han i forrige uke talte på en konferanse på Filippinene.

Da IS var på sitt største kontrollerte de ifølge ham halvparten av Syrias territorium.

Russiske luftangrep skal ha ødelagt 900 treningsleirer og en rekke tunge våpen.

De siste ukene har den russiske innsatsen vært konsentrert om Øst-Syria der USA og Russland støtter hver sin side i et kappløp om den oljerike Deir al-Zor-provinsen.

5,5 millioner på flukt

Over 5,3 millioner syrere har flyktet siden krigen brøt ut i 2011, og minst 6,3 millioner syrere er på flukt i eget land, viser tall fra FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR).

463.000 mennesker har flyktet fra byen Raqqa, som inntil nylig var kontrollert av IS, og disse er nå spredt på minst 60 forskjellige steder. 350.000 sivile er drevet ut av byen Deiral-Zor, der IS fortsatt har et nærvær.

FN: 13 millioner syrere trenger nødhjelp

Til tross for fremgang i kampen mot IS i Syria, er situasjonen for syrerne fortsatt katastrofal, uttalte FNs nødhjelpssjef Mark Lowcock tidligere denne uken.

– Konsekvensen av Syria-krisen er fortsatt dyp, sa Lowcock til FNs sikkerhetsråd på videolink fra Jordan mandag.

I alt 463.000 mennesker fra Raqqa, den tidligere hovedstaden i den ytterliggående islamistgruppa IS' kalifat, har flyktet til 60 forskjellige steder, mens 350.000 har blitt drevet ut av byen Deir al-Zor.

Rundt tre millioner mennesker av de 13 millionene som trenger hjelp bor i områder som er vanskelig å komme til for hjelpearbeidere, ifølge Lowcock.

– På bakgrunn av dette fortsetter FN og våre partnere med en av de største humanitære operasjonene i verden, sa nødhjelpssjefen.



Nye Syria-samtaler i november

En ny runde med FN-ledede samtaler om Syria-konflikten skal holdes i Genève i slutten av november.

Samtalerunden skal starte 28. november, opplyser FNs spesialutsending Staffan de Mistura.

