Den tyske hæren fjerner høyreekstreme fra sine rekker

Den tyske hæren har løst 18 tjenestepliktige fra tjenesten på grunn av høyreekstreme holdninger og etterforsker 391 andre for lignende synspunkter.

De 18 som ble sparket fra Bundeswehr mellom 2012 og 2016, inkluderer soldater og andre ansatte, sa en talsmann for forsvarsdepartementet.

De andre som blir undersøkt av den militære etterretningstjenesten risikerer disiplinære tiltak, de kan bli fjernet fra tjenesten eller bli stilt for retten.

I mai kom det for en dag at offiseren Franco A., som var stasjonert i Frankrike, planla et terrorangrep der skylden skulle legges på et flyktningalias han hadde skapt.

Det ble funnet nazieffekter på minst to militære steder, inkludert kasernene i den franske byen Illkirch, der Franco A. var stasjonert.

