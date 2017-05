Uvissheten etter nattens terrorangrep er ulidelig for pårørende som leter etter sine kjære.

Tusenvis av mennesker deler savnet-meldinger på sosiale medier i håp om at hjelpen fins der.

22 personer, deiblant barn, mistet livet. En av de savende er Olivia Campbell (15), ifølge BBC.

Hennes mor Charlotte skriver fortvilet i en appell at:

«Jeg haddde sist kontakt med henne klokken halv åtte i går kveld. Hun var på konserten, hun fortalte at hun hadde det helt fantastisk og takket meg for at jeg hadde latt henne få gå.»

Olivia var på konsert med vennen Adam, som ifølge Charlotte, er funnet på et sykehus.

Den desperate moren forteller at hun har ringt «alle» - sykehus, politi og senter for etterlatte barn - uten hell.

- Telefonen hennes er død. Hennes far leter etter henne.

Det er så langt ingen spor etter Olivia.

Ifølge The Sun pågår nå er storstilt jakt på savnede barn. Et Holiday Inn, som ligger i nærheten av konsertlokalet, huser 50 barn som er alene.

En fortvilet far forteller om hvordan venner og familie hjelper med å spre savnetbilder av deres savnede datter på sosiale medier.

Emergency number 0800 096 0095 is available for those who are concerned about loved ones or anyone who may have been in the area.