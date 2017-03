Det hvite hus toner ned avlyttingspåstander

ANNONSE

Trumps oppsiktsvekkende påstander om at Barack Obama avlyttet ham i Trump Tower under valgkampen i oktober, ble lagt ut på Twitter 4. mars. Presidenten la ikke fram noen bevis eller opplysninger som kunne underbygge dem.

Les også: Rapport: 14 millioner vil miste helseforsikring under Trump

- Ikke personlig

Det hvite hus' talsmann Sean Spicer så mandag ut til å ville tone ned Trumps meldinger da han understreket at presidenten "ikke virkelig tror at president Obama gikk opp og avlyttet telefonen hans personlig". Ifølge Spicer mener ikke Trump at det bokstavelig talt var snakk om avlytting, men at han heller refererte til overvåking i bred forstand.

Han pekte på at Trump satte ordet telefonavlytting i gåseøyne.

Trump selv har ikke kommentert saken siden meldingene ble lagt ut.

– Hvor dypt har president Obama sunket når han avlytter telefonene mine under den hellige valgprosessen, skrev Trump i en av meldingene.

Han sammenlignet også saken med Watergate-skandalen på 1970-tallet, som førte til at president Richard Nixon måtte gå av.

Les også: Amerikansk kongressmann kritiseres for Wilders-støtte

Russland

Twitter-meldingene fra presidenten kom mens Trumps regjering var under hardt press på grunn av enkelte medarbeideres kontakt med russiske tjenestemenn. Denne kontakten etterforskes av det føderale politiet FBI og etterretningskomiteene i både Representantenes hus og Senatet.

Det hvite hus har bedt komiteene om også å etterforske Trumps anklager mot Obama. Komiteen i Representantenes hus har sendt saken tilbake til Trumps regjering, og bedt Justisdepartementet om å legge fram bevis innen mandag.

Spicer sier han venter at departementet vil gjøre det, men føyer til at Trump ikke har gitt noen ordre om det.

(©NTB)