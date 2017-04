Det var Råger Holte som ble drept i Melhus i januar

ANNONSE

De pårørende etter drapet på Ler i Sør-Trøndelag i januar i år, har valgt å frigi navnet på avdøde.

Det var Råger Holte (38) som ble funnet drept i sitt hjem på Ler i Melhus kommune 25. januar.

Den 26 år gamle mannen som er siktet i saken, fremstilles for forlenget varetektsfengsling torsdag. Han vil bli begjært varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøkskontroll, opplyser politiadvokat Kari Bjørsnøs i Trøndelag politidistrikt.

26-åringen, som er blitt betegnet som en bekjent av avdøde, ble pågrepet dagen etter drapet og siktet for grov vold med døden til følge. 28. januar ble siktelsen mot ham skjerpet til å gjelde drap.

3. februar ble en 43 år gammel mann pågrepet og siktet for drap eller medvirkning til drap, men han ble senere løslatt.

De to mennene har begge forklart at de var i boligen til mannen i dagene før han ble funnet død. Ifølge den eldste var de der sammen tre dager før han ble funnet. 43-åringen skal ha forklart at det ikke var noen som åpnet da han kom tilbake 24. januar.