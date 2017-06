Dette bildet blir omtalt som «verdens farligste selfie»

ANNONSE

Flere dør i «selfie-ulykker» enn i haiangrep, skrev Nettavisen for to år siden.

Ifølge BBC er antallet «selfierelaterte» dødsfall på vei opp, og Wikipedia har nå opprettet en egen side som lister opp det som nå går under navnet «killfies».

Men jakten på den perfekte selfie fortsetter - med livet som innsats. Nettsiden Unilad og svenske Expressen skriver nå om det de omtaler som «verdens farligste selfie»: Brasilianske Carlos Adrade i elva med en anakonda i bakgrunnen.

- I vannet to ganger



Carlos har latt seg intervjue av brasilianske UOL Noticias, hvor han forteller at han jobber på gård i Nhamundá i delstaten Amazonas. Carlos sier at han fikk øye på anakondaen i elva, og hoppet han uti med selfiesticken for å forevige øyeblikket, ikke bare én, men to ganger.

- Når jeg gikk ut i vannet, flyttet slangen seg bort, forteller Carlos.

Han forteller videre at slangen fløt ved vannoverflaten, noe som skal være et tegn på at den nylig har spist, og bestemte derfor seg for å prøve å nærme seg på nytt.

- Jeg tok opp telefonen og tok flere selfies. Når jeg så på bildene etterpå så jeg at slangen var veldig nære, men etterpå svømte den ut i vannet og forsvant, sier han.

ANAKONDAEN blir vanligvis 5-7 meter lang og kan veie opptil 95 kg. Dette bildet er fra Discovery-dokumentaren «Swimming with monsters».

- Veldig farlig



Ifølge WWF er anakondaen verdens største slangeart. Den blir vanligvis 5-7 meter lang og kan veie opptil 95 kg. Den spiser mange forskjellige byttedyr på opptil 90 kilo, som for eksempel fisk, navlesvin, kaimaner og hjorter.

Selv om Carlos kanskje trodde han var relativt trygg ved siden av den flytende slangen, kan daglig leder ved det biologiske museumet ved Butantan Institute, Giuseppe Puorto, fortelle at dette er en svært farlig situasjon.

- Når slangen er i vannet er hun utrolig smidig og veldig rask. Et bitt fra henne kan gjøre utrolig vondt. I tillegg til bittet, må man tenke på den utrolige muskelstyrken. De dreper byttet sitt ved å innsnevre det, sier Puerto til UOL Noticias.

Puorto forteller at det trengs tre mennesker for å få en anakonda under kontroll. Det faktum at hun fløt rolig på overflaten, trenger ikke å være et tegn på at det er trygt å nærme seg.

- Det er mulig hun er rolig fordi hun har fått mat, men det faktum at hun er rolig i et øyeblikk, betyr ikke at hun vil forholde seg rolig.

Konklusjon: Ikke gjør som Carlos. En selfie (og et par dagers internett-fame) er ikke verdt det om en syv meter lang og nesten 100 kilo tung anakonda plutselig åler seg rundt deg.

