Dette er én historie om hvordan Oslo kommune bruker skattepengene dine på kjøp av leiligheter

Ville ikke pusse opp selv - betalte i stedet prishopp på 640.000 i lukket kjøp

Nettavisen har den siste tiden satt fokus på Oslo kommunes kjøp av kommunale boliger.

Dette er historien om ett slik kjøp der kommunen brukte rekordsum.

Prisene er på sitt høyeste

Det er før påske 2017. Boligprisene er på sitt aller høyeste etter en vill boliggalopp. Alle eksperter er enige om at nå kommer det til å snu. SSB har kommet med en rapport som spår flere år med boligprisfall. Dette er ikke spekulasjoner: Den nye boligforskriften som er ment å dempe markedet i Oslo slår inn for full kraft.

På Vinderen i Oslo skal en liten leilighet på under 40 kvadratmeter selges. Selgeren er klar over at markedet er i ferd med å snu, ønsker derfor strategisk å selge ett/to-romsleiligheten før byen rømmer til fjells.

Prisantydningen er 3,45 millioner kroner.

Har du tips? Kontakt Nettavisens journalist!

Perfekt for utleie beskriver megler, samtidig som det jobbes iherdig for å gjøre nettopp utleieboliger mindre attraktive å eie. Men megler vet at Oslo kommune er på utkikk etter denne typen leiligheter. Boligbygg Oslo blir derfor spurt om de er interessert, og de kommer for å se på leiligheten.

Tilbakemeldingen er klar: Det er en flott leilighet, men badet er for gammelt - og kjøkkenet kunne vært bedre. De er derfor ikke interessert.

Standarden på badet var slik at Boligbygg avviste leiligheten.

Selges uten at det registreres



Leiligheten selges uten problemer 10.000 kroner over takst. Selger er fornøyd med den prisen i et marked som er i ferd med å snu seg.

Den nye kjøperen gjør det derimot klart at han ikke har planer om å beholde leiligheten selv. Han skal pusse opp badet og selge boligen videre til kommunen - og forteller at han kjenner folk som gjør det for rundt 100.000 kroner.

Fordi han skal videreselge leiligheten, ønsker han ikke å betale dokumentavgiften på rundt 87.000 kroner. Leiligheten blir dermed formelt stående registrert på selger mens leiligheten pusses opp.

Dette kalles «åpent skjøte», eller «blancoskjøte». Det er ikke ulovlig, men flere av bankene - inkludert DNB - har klare regler mot det mellom privatpersoner. Det er ganske enkelt både uglesett og risikofylt.

Hurtig oppussing



Herifra går det fort. Badet pusses opp «ned til sluk». I tillegg blir det gjort helt overfladiske arbeider i leiligheten som allerede var nymalt og pen. Noen lister ble lagt, og frontene og benkeplaten på kjøkkenet ble byttet.

Midt i mai står en takstmann i leiligheten. Han gjennomfører en taksering av en type som ifølge takstdokumentet ikke anbefales benyttet ved omsetning av boliger. Den vurderer bare det som blir opplyst.

Konklusjon: Leiligheten er verdt 4,1 millioner - 640.000 kroner mer enn den ble solgt for en måned tidligere. Dette er soleklar rekord i bygget.

Leiligheten selges så direkte til Oslo kommune til takst, uten at den går ut på det åpne markedet. Dermed sparer selger betydelige salgskostnader som ellers ville påløpt ved et åpent salg. Selv om oppussingsbudsjettet som tidligere ble antydet ble overskredet, er det snakk om en gevinst på flere hundre tusen på en måneds tid.

Oslo kommune vil ikke opplyse om det er samme innkjøper som avviste leiligheten i første omgang, som nå har gjennomført direktekjøpet. De henviser til at det er fagansvarlig som faktisk signerer kjøpekontrakter.

I det offentlige salgsregisteret står det at Oslo kommune kjøpte leilighetene rett fra opprinnelig eier, selv om det aldri var noen kontakt mellom de to parter.

Kristin Øyen, kommunikasjonsdirektør i Boligbygg

Vil ikke si hvor mye de mener et bad er verdt

Kommunikasjonsdirektør Kristin Øyen sier til Nettavisen at de ikke har noen vurderinger på hvor mye et oppusset bad er verdt.

- Vi vurderer boligen som helhet, i forhold til bydelens behov og hva vi får for pengene i markedet. Da vi kjøpte denne boligen var badet totalrenovert ned til sluk av ansvarlig rørleggerfirma, og er godt dokumentert med garantier. Vi kjenner ikke prisen til rørleggerfirmaet, men tror ditt anslag er feil. I tillegg til badet ble kjøkkenet fornyet, og overflater i leiligheten pusset opp, det var altså ikke kun badet, sier Øyen.

- Bydelens behov veide tungt



- Hvordan kom dere frem til at 4,1 millioner var rett pris i et fallende marked for en leilighet som kort tid tidligere var omsatt fro 3,46 millioner?

- Det har vært utfordrende å finne gode, små utleieobjekter som dekker bydelens behov på Vinderen, og generelt i Bydel Vestre Aker. Viktigheten av spredning, og bydelens behov veide tungt ved dette kjøpet. Som det fremgår av takst er prisen Boligbygg har betalt helt i tråd med takstmannens vurdering av markedsverdien, etter oppussingen. At markedet rett i etterkant ble fallende var vanskelig å forutse.

- Når dere er villige til å betale 600.000 kroner for et oppusset bad, hvorfor har dere ikke egen kompetanse på oppussing?

- Som vi har svart tidligere har vi kompetanse på oppussing, men har også en turn-over på 1500 boliger årlig i den eksisterende boligmassen. Vi prioriterer å raskt sette i stand boliger vi allerede eier, og ønsker derfor å kjøpe boliger med en god teknisk standard, sier Øyen.

- Tipser dere entreprenører om kjøp dere er interessert i hvis den pusses opp?

- Vi tipser ikke, men mange entreprenører er etter hvert kjent med hvilke type boliger som kan være aktuelle for Oslo kommune ved Boligbygg.

Verken oppkjøper eller opprinnelig eier ønsker å kommentere saken.

Mest sett siste uken