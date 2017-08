Dette er politiets nye teori om ubåt-dramaet

- Utelukker ikke at hun er ført til Tyskland.

Ingen har sett eller hørt noe fra den svenske journalisten Kim Wall (30) siden hun torsdag i forrige uke gikk ombord i en ubåt i Danmark for å skrive en artikkel.

Den hjemmelagde ubåtens eier, den danske forskeren Peter Madsen (46), er siktet for uaktsomt drap på journalisten.

Kim Wall. Foto: Scanpix

Han har forklart at han satte av kvinnen torsdag kveld, men hun skal ikke være sett siden.

Etter at 30-åringens kjæreste meldte henne savnet natt til fredag, har politiet satt i gang et stort søk. Hun ble ikke funnet i ubåten da den ble heist og gjennomgått.

Nye teorier

Nå har politiet flere nye teorier om hva som kan ha skjedd den svenske kvinnen, skriver Nyheter24.

Ifølge Expressen sjekker politiet nå ut hvor langt ubåten kan ha rukket å komme utenfor dansk farvann.

- Alt er mulig. Vi utelukker ikke at hun kan ha blitt ført til for eksempel Tyskland, sier vaktsjef i København-politiet, Henrik Brix.

Peter Madsen. Foto: Scanpix

Dansk politi utelukker derfor ikke at de kan behøve assistanse fra både tysk og svensk politi.

Bakgrunnen for at Wall ble med Madsen i ubåten, var for å skrive en artikkel om ham.

Ved 19-tiden torsdag gikk ubåten ut fra Refshaleøen i København, hvor noen venner av journalisten vinket henne avsted. Bilder tatt på dette tidspunktet viser en blid 30-åring som vinker til vennene, iført en rød jakke.

Hva som skjedde etter dette, er nå et foreløpig uløst mysterium.

Dette bildet skal være av den savnede journalisten Kim Wall, sammen med forskeren Peter Madsen, som nå er siktet for uaktsomt drap på den svenske kvinnen. Foto Scanpix





Endret forklaring

Ubåteier Madsen oppga først at han slapp av Wall ved en stengt restaurant ved halv elleve-tiden torsdag kveld. Men han skal senere ha endret forklaring, sa politiet under en pressekonferanse søndag.

Der er ukjent hva den nye forklaringen er.

Politiet jobber ifølge Expressen nå med å gå gjennom overvåkningsvideoer i området hvor Madsen oppga at han hadde sluppet av journalisten.

Etter at Wall ble meldt savnet natt til ferdag, lokaliserte politiet ubåten, og satte i gang en redningsaksjon. På ubåten, som var i ferd med å synke, befant kun Madsen seg.

- Det virker som en bevisst handling ligger bak ubåtens forlis, sa politiinspektør Jens Møller Jensen til pressen i København etter at ubåten var hevet.

Madsen har sagt at fartøyet sank som følge av feil på ballasttanken.

Fengselet i 24 dager

Ubåteieren ble i tingretten i København lørdag varetektsfengslet i 24 dager, siktet for uaktsomt drap. Dansken nekter straffskyld.

– Madsen har besluttet å akseptere varetektsfengsling, opplyser hans forsvarer Betina Hald Engmark mandag til dansk TV2.

Natt til søndag ble ubåten hevet og gjennomsøkt. Politiet betrakter ubåten som et mulig åsted, men ingen personer ble funnet inne i fartøyet.

– Det at vi ikke fant noen i ubåten, gjør at vi fortsetter søket etter svensken, sier Jensen.

Politiet har ikke gitt opp å finne svensken i live.

- Vi utelukker ingen muligheter og håper vi kan finne svensken i live, men vi må også være forberedt på at det dessverre ikke skjer, sier Jensen.

