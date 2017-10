Dette er politiets teorier om trippeldødsfallene på Romsås

Det kan ta flere måneder før en endelig obduksjon av de tre døde kvinnene på Romsås foreligger. Men etterforskerne har flere teorier om hva som kan ha skjedd.

Selv om det ikke var åpenbare spor etter hva som hadde skjedd med moren og de to døtrene i leiligheten på Romsås nord i Oslo, har likevel politiet ulike tanker om hva som kan ha ført til at kvinnene døde.

Har du tips i saken? Kontakt Nettavisen på tips@nettavisen.no

En av hypotesene er avmagring, sier politioverbetjent Kjetil Moen til VG. To andre er forgiftning eller sykdom.

– Det er ikke noen synlige tegn til dødsårsaken, så det kan være at de har spist noe som har gjort dem dårlige. Det trenger ikke å være sykdom, sier Moen.

– Jeg vil ikke gå inn på mulige sykdommer, men det er en hypotese vi har. Som jeg tidligere har sagt så er dette en familie som har holdt seg isolert og ikke hatt mye kontakt med omverdenen. Har de gått til lege? Det er et av spørsmålene vi jobber med å finne ut av, sier Moen videre.

Det var en kvinne i slutten av 60-årene og hennes to voksne døtre i 30-årene og slutten av 20-årene som ble funnet døde i forrige torsdag.

Alle var av afrikansk opprinnelse, men de har bodd lenge i Norge. Ingen hadde sett noe til de tre kvinnene siden i sommer.

Da politiet tok seg inn i leiligheten, fant de kvinnene døde og uten spor etter noe mistenkelig.

Ukjente for politiet

Politioverbetjent Moen uttalte på mandag at ved voldsavsnittet i Oslo politidistrikt leiligheten var preget av at de tre døde fredfullt og uten voldsomme omstendigheter.

De tre har vært helt ukjente for politiet. Etterforskere som forsøker å finne ut hva som kan ha skjedd i leiligheten, leter nå i andre offentlige registre etter svar.

– De må på et eller annet vis ha fått en viss oppfølging fra det offentlige. Kanskje vi får noen svar fra den kanten, sier Moen.

– Kontaktet Nav

– Meg bekjent så var det styrelederen i den aktuelle gården som kontaktet Nav. Den Nav-ansatte mistenkte at det kunne være snakk om dødsfall, på bakgrunn av at styrelederen hadde nevnt en mistenkelig lukt i oppgangen. Derfor kontaktet Nav politiet, som så tok seg inn i leiligheten, sier bydelsdirektør Øysten Eriksen Søreide i bydel Grorud til NTB.

Søreide sier de har fått bekreftet at de avdøde bodde i en kommunal leilighet. Navs utvidede taushetsplikt gjør at han ikke kan bekrefte hvem som var formelt registrert som bosatt i boligen.

– Det er så vidt vi vet det eneste kontaktpunktet med kommunen eller bydelen de siste årene. Vi er ikke kjent med at de har fått andre tjenester fra bydelen eller kommunen på mange år, sier Søreide.

Etter at de ble kontaktet av politiet, har bydelen startet å ettergå fakta i saken.

- Luktet rart

Det var en nabo som reagerte på merkelig lukt i ukene før familien ble funnet død på Romsås, som gjorde at de tre ble funnet.

– Jeg hadde tenkt et par uker at det luktet rart, og tenkte at strømmen kanskje hadde gått. Jeg forsøkte å ringe på, men jeg hørte eller så ingen ting, sier nabo Reza Eghdami til VG.

Eghdami tok kontakt med et styremedlem i borettslaget. Styremedlemmet skal deretter ha tatt kontakt med kommunen.

– Jeg så det på nyhetene. Det er helt grusomt å vite at de har ligget døde så lenge uten at noen har reagert, sier han.

Eghdami har bodd i leiligheten i to år, men sier han aldri har sett de tre kvinnene.

– Vi hilser jo på dem vi treffer. Men du reagerer ikke nødvendigvis på dem du ikke ser. (©NTB)

