Dette Frp-bildet skaper storm

ANNONSE

Frp vil vise at de gjør noe for å få flere i arbeid og postet bildet over på Facebook mandag kveld.

Det har ved 15-tiden tirsdag 2000 likes, 151 delinger og 149 kommentarer.

- Tiltaksløse latsabber

En av dem som reagerer på bildebruken, er Andreas C. Halse, som er leder i Svensson-stiftelsen og tidligere leder av Sosialistisk Ungdom.

«Å fremstille unge mennesker uten jobb som tiltaksløse latsabber er en meget dårlig strategi fra den politiske eliten i Frp,» skriver Halse i en kronikk i VG.

Han beskriver bildet som en «slask i skitten dress som sovner med en halvspist hamburger etter det som ser ut som nok en mislykket tur på fylla.»

Andreas C. Halse.

Han mener det er stigmatiserende av regjeringspartiet Frp å fremstille unge mennesker trenger hjelp fra fellesskapet for å klare seg i livet slik.

«Det finnes gode argumenter for at det er fornuftig at ungdom uten jobb har en annen aktivitet å fylle dagene sine med ved siden av endeløs jobbsøking. Problemet er at Frp som vanlig ikke klarer eller ønsker å kommunisere et enkelt politisk budskap uten å måtte sparke på en gruppe som sliter, mener han.»

Trædal: - Slik ser regjeringen dere

Oslo-politiker Eivind Trædal mener Frp nok en gang viser forakt for de svakeste blant oss.

En annen som reagerer kraftig på denne bildebruken, er Eivind Trædal i MDG.

Han innleder sin Twitter-melding slik:

- Kjære arbeidsledige ungdom - dette er sånn regjeringa ser dere ...

I en kronikk i Dagbladet skriver han at:

«Kjære alle arbeidsledige, uføretrygda og andre unge som trenger støtte. Lurer dere på hva regjeringen deres synes om dere? Det kan dere få svar på ved å gå inn på facebooksida til FrP, som mandag denne uken la ut et bilde av en dresskledd mann sovende på en sofa med en halvspist hamburger på brystet.»

Trædal mener at «som i så mange andre saker velger Frp å fremme skremmebilder som stigmatiserer og splitter».

««KRAV TIL UNGE PÅ NAV» står det på bildet. Det var riktignok ikke et ekte bilde av en norsk ungdom på Nav, men et illustrasjonsfoto henta fra et bildebyrå. Bildet hadde tittelen. «Sleeping businessman with hamburger and fries». Er det virkelig dette finansminister Siv Jensen ser for seg når hun tenker på norsk ungdom som trenger sosialstønad?»

Wiborg: - Jeg er stolt



Fraksjonsleder og første nestleder i Arbeids- og sosialkomiteen, Erlend Wiborg (Frp), tilbakeviser kritikken kontant.

- Jeg er stolt av at vi innfører krav om at ungdom som skal motta sosialhjelp nå blir stilt krav til. Både forskning og erfaring har vist at dette reduserer antall ungdom som har behov for sosialhjelp, sier Wiborg til Nettavisen.

Han mener det er en selvfølge:

- Det å stille krav om at ungdom som ikke går på skole eller jobber faktisk må opp om morgenen og bidra i samfunnet burde være en selvfølge.

Stortingspolitiker Erlend Wiborg avviser all kritikk av bildet.

Kritikken fra Halse og Trædal tar hean med knusende ro:

- Det at Andreas Halse i SV og Eivind Trædal i MDG synes det er greit at ungdom som dropper ut av skolen skal få sosialhjelp mens de ligger på sofaen er synd, men heldigvis har Frp og regjeringen fått gjennomslag for å stille krav til ungdom, sier Frp-politikeren.

- Man gjør ungdom en bjørnetjeneste hvis man tror at det hjelper ungdom tilbake til skolebenken eller tilbake i jobb ved å gi de penger uten at de blir stilt krav til, legger han til.