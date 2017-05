Dette synet møtte sauebonden i helgen

ANNONSE

Sauebonde Anders Nilsen fra Einangen, sør for Leknes i Lofoten, er ikke særlig fornøyd.

Ukjente personer tok seg natt til søndag inn til sauene hans og sprayet dem med maling. Den av sauene som det ifølge Nilsen gikk hardest utover ble malt stripete over hele kroppen.

- De har gått amok med spraylakk på sauene, sier den fortvilte bonden til NRK Nordland.

SPRAYET PÅ SAUENE: I helgen tok uvedkommende seg inn i fjøset til sauebonde Anders Nilsen og sprayet dem med maling. Foto: Anders Nilsen/privat

Sauene kan gå inn og ut som de vil, men var ifølge Nilsen inne den natta det skjedde.

- Antakeligvis har noen vært inne i fjøset og presset den eldste sauen min opp i et hjørne. Det var maling på veggene også.

På Facebook skriver han at han har anmeldt saken til politiet og at han ber om tips fra folk som kan ha sett noe.

- Sauer og lam er dynket i maling. Har vært folk inne i fjøset og laget helvete. Ull for flere hundre kroner er ødelagt, og i verste fall kunne sauen ha skydd lammene. Dyreplageri i verste tiden når lam og sau skal ha fred, skriver Nilsen.

I kommentarfeltet under reagerer folk med sinne over at noen kan få seg til å skremme dyrene på den måten.

- At noen kan gjøre sånt mot dyr. Får håpe en eller noen blir tatt!!, skriver en.

- Dette kan kun kalles lavmål, skriver en annen.

Leknes: Natt til søndag ble flere sauer i en fjøs på Leknes sprayet med spraymaling. I denne forbindelse er politiet interessert i tips — Midtre Hålogaland (@politiMHPD) May 8, 2017

