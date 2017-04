Diabetesforbundet ut mot Trettebergstuen

ANNONSE

Stortingsrepresentanten fra Arbeiderpartiet reagerte på at regjeringen ønsker å kutte 30 millioner kroner Kreftforeningen får i støtte fra tippemidlene. Hun prøver nå å få Stortinget med seg på å skjerme støtten til Kreftforeningen og ni andre organisasjoner, skriver Dagbladet.

Samtidig venter Trettebergstuen barn med en ansatt i Kreftforeningen. Hun er lesbisk, mens barnets far er homofil, og de skal oppdra barnet sammen uten å være kjærester. Det gjør at Diabetesforbundet mener hun har en dobbeltrolle.

- Det er unaturlig tette bånd i denne saken. Jeg mener hun burde erklært seg selv inhabil, sier generalsekretær Bjørnar Allgot.

Trettebergstuen avviser at det er noen interessekonflikt i saken, og hun har heller ikke bedt om noen habilitetsvurdering.

- Stortingsrepresentanter er per definisjon ikke inhabile. Sånn fungerer det rett og slett ikke. Far til mitt barn har ingen gevinst å hente på at Kreftforeningen får uendrede rammevilkår. Det er en helt urimelig påstand.

