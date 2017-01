Dieselforbud i Oslo fra tirsdag

ANNONSE

Mandag og tirsdag er det ventet kaldt vær og lite vind. Det er sannsynlig med høy eksosforurensning over store områder av byen disse dagene.

Derfor innfører Oslo kommune forbud mot å kjøre med dieselbil på kommunale veier fra klokka 6 til klokka 22 fra tirsdag.

Deler av Ring 1

Kjøreforbundet gjelder fram til Bymiljøetaten vurderer at det akutte behovet ikke lenger er til stede. Staten har fattet tilsvarende vedtak for deler av Ring 1.

– Akutt høy luftforurensning innebærer at det kan være helsefarlig for barn, eldre og astmatikere å bevege seg utendørs. Dieselforbud er et inngripende tiltak, men er nødvendig for å ta vare på helsa til byens innbyggere, sier Gerd Robsahm Kjørven, konstituert direktør i Bymiljøetaten i Oslo kommune.

Ustabil værtype

Slik prognosene ser ut nå, vil det fra onsdag ettermiddag eller kveld bli mer omrøring i luftmassene, og inversjonen ventes å bli brutt opp, ifølge Oslo kommune. Fra torsdag ventes en mer ustabil værtype med god omrøring i luftmassene, og det vil mest sannsynlig ikke lenger være fare for høy NO2-forurensning.

– Vi følger værsituasjonen nøye. Når vedtaket oppheves vil det bli varslet via kommunens nettsider, sosiale medier og i pressemelding, opplyser kommunen.

Forbudet gjelder for dieseldrevne kjøretøy, men det gjøres en del unntak. Unntakene omfatter blant annet utrykningskjøretøy, ladbare hybrid-dieselbiler, kjøretøy som brukes i offentlig tjeneste, pasienttransport, kollektivtrafikk og kjøretøy som brukes i næringsvirksomhet og som kan dokumentere kjørebehov.

Byrådet i Oslo vedtok i februar forskriften som åpner for dieselforbud dersom forholdene blir slik at grensen for utslipp av nitrogenoksid (NO2) blir overskredet i flere dager på rad.

– Forurensningen gir helseskader og åndenød for astmatikere. Barn må holdes hjemme fra skolen. Det er uholdbart, og slik skal vi ikke ha det i byen vår, sa miljøbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG) da.

Politiet påpekte i februar 2016 i en høringsuttalelse at personer som kjører dieselbiler på en forbudsdag, trolig ikke kan ilegges bot dersom de oppgir at de ikke visste om forbudet. Hvis ikke varslingen om forbudet er tilstrekkelig, kan en bilfører påberope seg «reell villfarelse», noe som kan gi fritak for straff.

