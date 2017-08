Dømt for drap og voldtekt av gutt da han var barn – nå er han hengt

Henrettelsen fordømmes fra flere hold.

Iranske Ali Reza Tajiki var bare 15 år gammel da han ble arrestert, mistenkt for drap og voldtekt av en gutt. Som 16-åring ble han dømt til døden. Etter arrestasjonen skal han ha blitt plassert på isolat i to uker med brev- og besøksforbud. Ifølge eget utsagn skal han ha blitt slått og pisket med hensikt å framtvinge en tilståelse.

Han har senere trukket tilståelsen. Torsdag morgen ble han henrettet ved henging i Adel Abad-fengselet i Shiraz i sørlige Iran.

Tajiki er den fjerde mindreårige lovbryteren som blir hengt i Iran hittil i år. Ytterligere 88 tidligere ungdomsforbrytere i Iran venter på at dødsdommen deres skal fullbyrdes, skriver The Times.

- Hele dommen er basert på en tilståelse som ble gitt under tortur. Vi vet at dette med tortur er systematisk. Det er en del ting som motbeviser at han var til stede der drapet ble begått, blant annet mobildata, men dette er det ikke blitt tatt hensyn til i dommen, sier leder for Iran Human Rights, Mahmood Amiry-Moghaddam, til Nettavisen.

I 2013 overtok Hassan Rouhani som president i Iran. Han ble ansett som langt mer spiselig i Vesten enn forgjengeren Mahmoud Ahmadinejad.

Iran Human Rights mener imidlertid at menneskerettssituasjonen i Iran har blitt verre under Rouhani.

- Siden 2013 er det 38 mindreårige lovbrytere som er blitt henrettet. Det er et høyt tall, sier Amiry-Moghaddam.

Hevder protestene fra Norge uteblir

Han retter også kritikk mot norske myndigheter.

- De internasjonale protestene, særlig også fra norsk side, de uteblir. Før 2013 pleide norske myndigheter å komme med en uttalelse hver gang mindreårige lovbrytere ble henrettet. Men etter dette er det ytterst få ganger at de kommer med en offentlig uttalelse, sier Amiry-Moghaddam.

- Norge protesterte

Utenriksdepartementet opplyser at Norge har fremmet protester mot den planlagte henrettelsen av Tajiki.

- Det er svært beklagelig at henrettelsen av Ali Reza Tajiki ble gjennomført i går, sier kommunikasjonsrådgiver i UD, Guri Solberg, til Nettavisen.

- Dette er en sak vi har fulgt nøye det siste året. Vi ble kjent med at Tajiki skulle henrettes onsdag ettermiddag. Samme ettermiddag leverte Norge sin protest til iranske myndigheter, i likhet med EU og enkelte andre land. Til tross for dette ble henrettelsen likevel fullbyrdet torsdag morgen i den søriranske byen Shiraz, sier Solberg.

- Gjennom den norske ambassaden i Teherans samarbeid med andre lands ambassader og med EUs representanter i Iran, har Norge gjentatte ganger uttrykt motstand mot dødsstraff, særlig når dette rammer mindreårige, sier hun.

Iran er ett av få land som fortsatt henretter mennesker for forbrytelser de angivelig begikk som mindreårige.

- Denne henrettelsen, som ble gjennomført til tross for anklager om at han ble torturert til å tilstå, befester et horribelt mønster der Iran gjentatte ganger har sendt folk som ble arrestert som barn, til galgen etter dypt urettferdige rettsaker, sier Amnesty Internationals visedirektør for Midtøsten- og Nord-Afrika-avdelingen, Magdalena Mughrabi, i en uttalelse.

Brudd på internasjonal lov

Iran har ratifisert den Internasjonale barnekonvensjonen som forbyr henrettelse av mennesker for forbrytelser de begikk som mindreårige.

- Dødsdommen til Alireza er et brudd på internasjonal lov som Iran er forpliktet til å overholde. Vi ber det internasjonale samfunnet om å gjøre det de kan for å stanse Alirezas henrettelse, uttalte leder for Iran Human Rights, Mahmood Amiry-Moghaddam, kort tid før henrettelsen ble utført.

Den London-baserte menneskerettsorganisasjonen Reprieve sier at henrettelsen av Tajiki er siste eksempel på land som henretter mennesker for forbrytelser de angivelig begikk som mindreårige.

- Dette er et klart brudd på internasjonal lov, opplyser Reprieve i en uttalelse.

USA sluttet med praksisen

Siden 1990-tallet er det kun et titalls land som har henrettet mennesker for forbrytelser de begikk som barn. Disse landene inkluderer Iran, Kina, Kongo, Pakistan, Jemen, Nigeria, Saudi-Arabia, Iran, Irak, Sudan, Bangladesh og USA, ifølge The Times.

USA gikk bort fra denne praksisen etter en høyesterettsbeslutning i 2005, som fastslo at praksisen var grunnlovsstridig.

Saudi-Arabia har innrømmet at de dømmer barn til døden, men at de venter til personen er fylt 18 år før dødsdommen fullbyrdes, skriver samme avis.