Dømt til fengsel for hatefulle ytringer mot Akhtar Chaudhry

- En svært grov handling.

En mann i 50-årene er i Sør-Trøndelag tingrett dømt til 21 dagers ubetinget fengsel for å ha kommet med hatefulle ytringer mot tidligere SV-topp Akhtar Chaudhry.

«Måtte en klok person med våpen se sitt snitt til snarest mulig å avlive Akhtar Chaudhry med et hodeskudd fordi dette avskummet på ingen måte fortjener å leve. Han er islamist med alt hva det innebærer», skrev mannen i en kommentar under et innlegg om den såkalte «hijab-saken» på Chaudhrys Nettavisen blogg i januar i år.

Erkjente skyld

Chaudhry anmeldte saken til politiet og mannen i 50-årene ble tiltalt for hatefulle ytringer.

Dette er meldingen som ble postet i bloggen til Akhtar Chaudry.

- Jeg har mottatt denne type trusler tidligere. Hver gang gjør det inntrykk. Denne gangen var det også veldig grove trusler. Dette er noe vårt samfunn ikke kan tolerere, sa Chaudhry til Nettavisen den gang.

Da den tiltalte møtte i retten i forrige uke, erkjente han seg skyldig. Han sa også at han kort tid etter å ha skrevet kommentaren, angret på å ha gjort det.

Aktor ville at mannen skulle dømmes til 18 dagers betinget fengsel, og få en bot på 12.000 kroner, pluss saksomkostninger.

- Handlingen er svært grov

Tingretten gikk derimot for ubetinget fengsel, i 21 dager, altså strengere enn aktors påstand. Dermed må mannen i fengsel, dersom dommen blir stående.

- Etter rettens syn er XX (journ. anm.) handling svært grov. Den er rettet mot en profilert politiker og samfunnsdebattant, og innebærer en drapstrussel. Sterke allmennpreventive hensyn tilsier en streng reaksjon. Retten er derfor kommet til at handlingen kvalifiserer til ubetinget fengsel i 30 dager. Hensett til at han har erkjent straffskyld og beklaget handlingen, settes straffen til ubetinget fengsel i 21 dager, står det i dommen.

- Uttalelsen er utelukkende en meget alvorlig trussel, den er hatfremmende og et hån fremsatt på grunn av en annens religion, står det videre.

Mannen må også betale 5000 kroner i saksomkostninger.

- Anker dommen

Mannens advokat, Per Wold, sier til Nettavisen at hans klient anker dommen.

- Vi er uenig i at han skal få ubetinget fengsel. Klienten min ble veldig overrasket over dette, og var ikke forberedt på at aktors påstand ikke skulle bli tatt til følge.

- Så dere hadde ikke anket dersom det ble som aktor ville, med 18 dagers betinget fengsel og bot på 12.000 kroner?

- Nei, det ser jeg ikke for meg. Dette er en sak klienten min ønsker å legge bak seg. Men han føler at han må få overprøvd saken en gang til, hvis den kommer gjennom, sier Wold.

- Håper det sender en beskjed til nettrollene

Akhtar Chaudhry selv sier til Nettavisen at han er fornøyd med dommen.

- Jeg er veldig fornøyd. Dette betyr at samfunnet mener at hatefulle ytringer og trusler ikke har noe i vårt samfunn å gjøre, og det er veldig bra. Jeg håper at dette sender en beskjed til nettrollene.

Han er likevel forberedt på at siste ord i saken ikke nødvendigvis er sagt.

- Dommen er ikke rettskraftig, men jeg noterer meg likevel at tingretten har kommet med en meget kraftig dom. Den sender et sterkt signal til de som kommer med denne typen ytringer.

- Grensen går ved ulovlige og truende ytringer

De hatefulle ytringene som mannen nå er dømt for, skjedde på Nettavisen-plattformen Blogg.no.

Nettavisen-redaktør, Gunnar Stavrum er fornøyd med at politiet slår hardt ned på ytringer som går over grensen.

- Nettavisen ønsker en åpen debatt i våre kommentarfelt, men grensen går ved ulovlige og truende ytringer, sier Stavrum.

- Det er bra at politiet slår ned på slike ytringer mot våre bloggere. Vårt demokrati er tjent med at ulike syn kommer til orde, men trusler og trakasseringer gjør ikke demokratiet bedre.

