Det har utviklet seg et anstrengt forhold mellom Ap-nestlederne Trond Giske og Hadia Tajik. Det ble ytterligere tilspisset da Giske hyret inn Tajiks eksrådgiver til en viktig partisamling. Det skriver DN torsdag.

Avisen har fått bekreftet fra en rekke kilder i Arbeiderpartiet at forholdet mellom Aps nestledere Trond Giske (50) og Hadia Tajik (33) har vært anstrengt i lengre tid.

Giske og Tajik ble valgt til nestledere på Ap-landsmøtet i 2015.

Sentrale Ap-kilder frykter at det vil oppstå en åpen maktkamp hvis Jonas Gahr Støre skulle trekke seg etter et eventuelt dårlig valg til høsten.

Ap-leder Støre skal i begynnelsen ha prøvd å skape en bedre tone mellom dem, men har ifølge DNs kilder ikke lyktes. Støre vil ikke svare på hvordan han har jobbet for å få de til å jobbe sammen. Selv insisterer han overfor DN på at hans nærmeste i toppledelsen har et «godt politisk forhold».

Det betente forholdet mellom Hadia Tajik og Trond Giske toppet seg i slutten av januar etter at Giske hyret inn pr-rådgiver Svein Tore Bergestuen som foredragsholder, bare fire måneder etter at han hadde sluttet som Tajiks nærmeste rådgiver på Stortinget. Arbeidsforholdet mellom de to hadde skåret seg fullstendig. Til slutt valgte Bergestuen å si opp, skriver DN.

