ANNONSE

Dagens Næringslivs partibarometer for mars (bak betalingsmur) viser at Senterpartiet (Sp) for første gang på 25 år er større enn Fremskrittspartiet (Frp).

Målingen er utført av Sentio og viser at Frp og partileder Siv Jensen synker med 3,4 prosentpoeng ned til 10,8 prosent.

Mens Trygve Slagsvold Vedum og Sp er på vei mot 13 prosent, med en prosent på 12,3, en oppgang på 0,9 prosentpoeng.

Les også: Ap raser på måling - Sp til himmels

Partibarometeret viser at Arbeiderpartiet og Sp sammen ville hatt 85 mandater og dermed flertall alene, hvis det hadde vært valg nå.

I målingen går Høyre tilbake med ett prosentpoeng og får en oppslutning på 22,7 prosent. Arbeiderpartiet går fram 3,9 prosentpoeng til 34,1 prosent.

Les også: Ny kanonmåling for Sp

Venstre går tilbake 1,5 prosentpoeng til 3,9 prosent, mens KrF går tilbake 0,3 prosentpoeng til fem prosent.

Tidligere denne måneden sa Siv Jensen til Nettavisen at hun mener de ligger godt an, selv om VGs partibarometer viste at Senterpartiet nesten hadde tatt igjen Frp.

Les også: Ny sterk måling for Høyre, men borgerlig flertall glipper

Sett denne populære videoen?