- Verden er digital og all forretningsutvikling og ny business er koblet til teknologi. DNB utvikler mer og raskere enn noen gang og nå skal vi skal rekruttere over 100 nye IT-folk, sier konserndirektør Liv Fiksdahl for IT & Operations i DNB.

DNB er på utkikk etter både IT-arkitekter, prosjektledere og utviklere på mange ulike nivåer, sier hun.

- IT- folk er fremtidens bankfolk i like stor grad som økonomer, fastslår Fiksdahl. (©NTB)

