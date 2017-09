Dobbeltdrapsdømt 16-åring sier han angrer

16-åringen som drepte to personer i Kristiansand i desember i fjor, sa i ankesaken at han angret og at det er vanskelig å måtte leve med det han har gjort.

Ankesaken mot gutten begynte i Agder lagmannsrett tirsdag. Da saken ble behandlet i Kristiansand tingrett tidligere i år, ble 16-åringen dømt til 11 års forvaring for drapet på Jakob Abdullahi Hassan (14) og Tone Ilebekk (48) i desember i fjor.

Han anket dommen, og lagmannsretten skal nå ta stilling til straffeutmålingen.

Les også: Kripos-rapport: Tiltalte søkte på skolemassakre i dagene før dobbeltdrapet

Mener straffen er for streng

16-åringens forsvarer, advokat Svein Kjetil Stallemo, sa i retten at han mener det ikke var riktig å idømme gutten forvaring, at lovens krav for forvaringsdom ikke er oppfylt og at den utmålte lengden på straffen er for streng.

For å idømme forvaring må det foreligge nærliggende fare for nye voldshandlinger, og det må foreligge «helt ekstraordinære omstendigheter» for at en mindreårig kan idømmes forvaring.

Stallemo mener også at erstatningen 16-åringen ble dømt til å betale, må lempes til null, siden gutten er mindreårig, og at erstatningen til Ilebekks foreldre skal reduseres fordi Ilebekk hadde egen familie, skriver VG.

Frustrert og sint

Da 16-åringen skulle forklare seg ble han spurt om hvilke tanker han har gjort seg om det han gjorde 5. desember i fjor.

– Jeg angrer veldig. Jeg synes det er veldig forferdelig å leve med – med tanke på de etterlatte, sa han.

Gutten fortalte også at han følte seg frustrert og sint når han sitter alene i fengselscellen, skriver Fædrelandsvennen.

Tungt for familiene

Etter utsagnet om at han tenkte på de pårørende, forlot moren til Jakob Hassan rettssalen, tydelig preget av forklaringen. Faren fulgte kort tid etter.

Familiene til Hassan og Ilebekk sier de skulle ønske de kunne vært spart for en ny runde i rettssystemet.

Ilebekks ektemann Morten Andersen sier det var en lettelse da dommen falt i tingretten, og han frykter nå at lagmannsretten skal dømme annerledes.

Det er satt av fire dager til saken i lagmannsretten, men ifølge NRK er det varslet prosedyrer allerede onsdag.

(©NTB)

Sett denne videoen?

Mest sett idag