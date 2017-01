ANNONSE

Muslimske foreldre kan ikke nekte deres døtre svømmeundervisning der gutter deltar, skriver danske Politiken.

De viser til en fersk dom fra Den Europeiske Menneskerettighetsdomstol i Strasbourg.

Domstolen skulle avgjøre hvorvidt en familie i Basel i Sveits kunne nekte sine to døtre svømmeundervisning med gutter til stede.

Myndighetene i Basel støttes av dommerne i sitt syn om at sosial integrering gjør at foreldrene ikke gis fritak for svømmingen på vegne av døtrene.

Dommen slår dermed fast at ultrakonservative muslimske jenter skal svømme sammen med gutter i skolens svømmeundervisning.