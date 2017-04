Dommer i USA vil ikke gi Polanski svar

ANNONSE

Polanski (83) ble i 1977 tiltalt for seks lovbrudd, inkludert neddoping og voldtekt av en 13 år gammel jente. Han rømte før straffeutmålingen i saken der han erkjente å ha hatt sex med en jente under en fest hjemme hos Hollywood-stjernen Jack Nicholson.

Polanski har ikke besøkt USA siden, og vil trolig bli arrestert og stilt for retten om han gjør det. Han har ønsket å få vite hva som vil skje med han om han returnerer nå, spesifikt hvorvidt han må sone fengselsdom eller ikke. Statsadvokat Michele Hanisee påpeker at Polanski bare vil dukke opp om han får et svar tilbake han liker. Nå avviser høyesterettsdommer Scott M. Gordon å gi Polanski klart svar.

- Det er ikke tilstrekkelig grunn til eller tvingende nødvendig å vurdere dette, skriver han.

Gordon skriver videre at det ikke er framlagt tilstrekkelig troverdig, tilstedelig bevis eller rettslige argumenter for at Polanski skal kunne unntas straff. Tidligere rettsavgjørelser har slått fast at Polanski må møte opp i Los Angles og få dom avsagt der, hvis han skal få saken ut av verden.

Frankrike, der Polanski nå bor, utleverer av prinsipp ikke egne statsborgere.