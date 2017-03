Dommer stanser Trumps nye innreiseforbud

ANNONSE

Innreiseforbudet skulle etter planen tre i kraft torsdag 16. mars. Avgjørelsen fra den føderale domstolen og dommer Derrick Watson på Hawaii stanser iverksettelsen av ordren over hele USA.

Hawaiis argumenter er at forbudet diskriminerer basert på nasjonalitet, og det vil gjøre at innbyggere på Hawaii ikke kan få besøk fra slektninger fra de muslimske landene som er del av presidentordren.

Det er andre gang at en domstol setter en stopper for Trumps ordre om innreiseforbud for personer fra land med hovedsakelig muslimsk befolkning. Den første gangen ble innreiseforbudet stanset av en dommer i Seattle.

Trumps nye presidentordre kom 6. mars og inkluderer innreiseforbud mot seks overveiende muslimske land, ikke sju som sist gang. I tråd med det opprinnelige forbudet settes USAs flyktningprogram på vent i 120 dager, men innreisenekten på ubestemt tid for syriske flyktninger, er fjernet. Til forskjell fra det forrige, får flyktninger som allerede har fått innvilget opphold, reise til landet.

En annen endring er at personer som allerede har gyldig visum til USA, ikke blir nektet innreise. Ordlyden som innebar at kristne minoriteter skulle prioriteres, er også fjernet.

Trump har så langt ikke kommentert avgjørelsen.