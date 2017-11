Dommer utsteder internasjonal arrestordre for Catalonias avsatte leder

En spansk dommer har utstedt en internasjonal arrestordre mot Catalonias tidligere president Carles Puigdemont og fire eksministre som trolig er i Belgia.

Dommer Carmen Lamela i spesialdomstolen i Madrid utstedte fredag kveld en arrest- og ransakingsordre mot Puigdemont, over et døgn etter at påtalemyndigheten hadde bedt om det.

Arrestordren utstedes etter at Puigdemont ikke møtte til avhør torsdag om selvstendighetskampanjen i Barcelona, ifølge en uttalelse fra domstolen.

El Mundo skriver at en ordre også er utstedt for fire andre tidligere regionministre, som tidligere denne uka flyktet til Brussel sammen Puigdemont.

Europol

Den spanske dommeren har bedt belgisk påtalemyndighet om å pågripe de fem. Belgiske myndigheter sier fredag kveld at de skal «studere» den spanske arrestordren på den tidligere katalanske regionspresidenten.

– Vi kommer til å studere den og deretter gi den til en dommer, sier en talsmann for påtalemyndigheten.

Det er også utstedt en separat internasjonal arrest- og ransakingsordre for å varsle Europol dersom de fem forsøke å reise ut av Belgia.

Spansk påtalemyndighet vil tiltale den tidligere regionspresidenten for opprør, oppvigleri og underslag. Anklagene er knyttet til folkeavstemningen om løsrivelse fra Spania og den påfølgende erklæringen om uavhengighet, og de katalanske politikerne risikerer opptil 30 års fengsel.

Torsdag sendte Lamela åtte avsatte medlemmer av Catalonias regjering i varetektsfengsel mens etterforskningen pågår. En niende minister er løslatt mot kausjon. Det har ført til nye demonstrasjoner i Barcelona fredag, der de oppmøtte har med plakater med slagordet «Frihet for de politiske fangene».

– Vil unngå vold

I et intervju med den belgiske TV-kanalen RTBF sa Puigdemont tidligere fredag at han er forberedt til å overgi seg til belgiske myndigheter dersom en europeisk arrestordre ble utstedt, ifølge nyhetsbyrået DPA.

– Jeg har ikke flyktet fra Spania, men det er umulig for meg å forberede forsvaret mitt skikkelig der, sa Puigdemont, som sier han reiste til Brussel for å unngå vold.

– Vold har aldri vært et alternativ for oss, sa han.

I samme intervju sa Puigdemont at han er klar til å stille som kandidat i nyvalget i Catalonia som spanske myndigheter har utlyst 21. desember.

Skotsk kritikk

Skottlands regjeringssjef Nicola Sturgeon kritiserte tidligere fredag fengslingen av de avsatte ministrene.

– Uenigheten om Catalonias framtid er politisk. Dette bør løses demokratisk – ikke ved å fengsle politiske motstandere, skriver Sturgeon på Twitter.

De regionale myndighetene i Catalonia gjennomførte en folkeavstemning om selvstendighet fra Spania 1. oktober, og spansk politi ble utkommandert for å hindre stemmegivningen. Politiet skjøt med gummikuler mot demonstranter og fikk krass kritikk for overdreven maktbruk.

I forrige uke erklærte Catalonias folkevalgte forsamling uavhengighet fra Spania. Madrid-regjeringen svarte med å avsette både forsamlingen og den katalanske regjeringen.

