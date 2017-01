Drama på 37-bussen: - Vitner meldte fra om knivstikking

ANNONSE

Store politistyrker rykket mandag kveld ut til Stortorvet i Oslo etter meldinger om at en kvinne hadde blitt knivstukket på 37-bussen.

- Da vi kom dit fikk vi raskt kontroll på to kvinner på 17 og 38 år. Ingen av dem var skadd, men den eldste kvinnen hadde en kniv, sier operasjonsleder i Oslo politidistrikt Tor Gulbrandsen til Nettavisen.

- Det som kan ha skjedd er at vitner har sett kniven og oppfattet at den ble brukt. Det er muligens slik at 17-åringen ble forsøkt knivstukket.

Politiet på stedet jobber nå med å få klarhet i hva som har skjedd. Både de to involverte, samt vinter blir avhørt.

Politiet vet foreløpig ikke om de to kvinnene kjenner hverandre.

Politi og amb er på Stortorvet ifbm en konflikt mellom noen kvinner på 37 bussen. Det ble meldt at en kvinne var knivstukket. — Politiet i Oslo OPS (@oslopolitiops) January 23, 2017